Il ristoratore cerca di camerieri. «Offro contratto a tempo indeterminato, ma nessuno vuole lavorare nei festivi»

CONEGLIANO (TREVISO) - Ristoranti e attività commerciali in difficoltà anche nella città del Cima a causa della mancanza di personale. Dopo lo stop prima e le limitazioni poi dovute al Covid, i datori di lavoro oggi si trovano di fronte alla sfida di trovare personale disposto a lavorare a orari flessibili, alla sera e durante il fine settimana. I ristoranti sembrano la categoria più in difficoltà in questo senso.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati