Rita De Crescenzo, Svergognata shop apre le porte: il taglio del nastro vestita da regina

Dalle strade ai social, la festa d'inaugurazione di Svergognata Shop, il nuovo negozio di Rita De Crescenzo, ha lasciato tutti a bocca aperta. La principessa di TikTok ha infatti indossato un abito da vera e propria regina per l'occasione e ha sfilato al corso Garibaldi tra urla e applausi dei suoi appassionati fan.

La festa non si è conclusa sul posto ma ha fatto il giro dei social, centinai i video che la immortalano col suo lungo vestito bianco con tanto di mantello e corona circondata da guardie del corpo e come sottofondo le sue canzoni diventate ormai un marchio di fabbrica per la napoletana.

L'idea dello shop era stata annunciata proprio sul suo profilo TikTok che conta 894,9 mila follower dalla stessa De Crescenzo lo scorso giugno. Anche stavolta però non sono mancate le critiche per la tik toker che però non sembrano toccarla minimamente. L'evento che ha bloccato le strade della città è ovunque in internet, tra polemiche, congratulazioni e prese in giro anche stavolta Rita De Crescenzo è andata virale.