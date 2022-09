"Con ferocissimo amore", ritrovata una lettera del 1941 scritta all'amata napoletana.

Ci sono storie che vale la pena raccontare, come quella di una lettera d'amore indirizzata ad una donna napoletana, scritta nel 1941, e ritrovata per caso nella tasca di una giacca usata nel celebre mercatino di Porta Portese a Roma.

Ma procediamo con ordine. È sabato mattina e Valentina Merlo, studentessa napoletana presso il DAMS di Roma, ha appena acquistato una giacca al mercatino di Porta Portese. Infilando una mano in tasca, si accorge che vi è custodita da circa settant'anni, una lettera con ancora il francobollo originale dell'epoca. La apre, e nel leggere parole scritte con calligrafia e parole di altri tempi, una forte emozione l'assale.

È una lettera d'amore, scritta da Mario alla sua fidanzata napoletana Annamaria: «Cara onorata Anna Maria, aver sentito dopo tanti mesi la tua nuda voce è stato per me come riprendere lena dopo una lunga pausa...». Dalla lettera di Mario, si evince il rammarico per non essere riuscito ad esternare, durante una breve conversazione telefonica avvenuta con l'amata, il suo amore e il suo desiderio, a causa sia dell'emozione che fa sì che «... La mente si scorda e le parole si volatilizzano...» sia per la scarsezza di tempo e il continuo interferire di voci estranee , che «... rendono assai incesto il discorso...». La lettera termina ricambiando, «...con ferocissimo amore, baci telefonici».

«Per quei giovani come me che vivono ricercando negli angoli luminosi della vita l’arte in tutte le sue forme, un ritrovamento del genere è sicuramente qualcosa di meraviglioso», commenta Valentina. «La lettera, scritta con una calligrafia elegantissima, riporta degli autentici versi poetici che testimoniano quanto il vero amore venisse espresso con tale genuinità nel secolo scorso. Leggendo parole così appassionate, respirando l’odore della carta ormai ingiallita dal tempo mi sembra quasi di vedere i vicoli della mia Napoli, regno indiscusso del teatro, che tra i vicoli e sui volti delle persone regna sovrano. Anna Maria e Mario sono due e sono tanti, sono giovani innamorati che lottano per realizzare i loro sogni e coronare il loro amore. Ricorderò questo avvenimento per sempre e chissà che non ne prenderò spunto per una messa in scena».