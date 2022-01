Robbie Williams, «i fantasmi nelle stanze»: la star inglese rivende la tenuta di campagna

LONDRA Dopo tre tentativi andati a vuoto, Robbie Williams è riuscito finalmente a vendere la sua lussuosa tenuta di campagna nella contea di Wiltshire, Inghilterra occidentale tra Bath e Southampton. E lo ha fatto accettando una somma più bassa di quella che aveva speso nel 2009. Dopo averla pagata 8,5 milioni di sterline undici anni fa, ora l’ha venduta per 6,75 milioni, ovvero 1,35 milioni in meno del prezzo originario. Non certo una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati