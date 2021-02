«Robert Kennedy è no-vax». Instagram chiude l'account del nipote dell'ex presidente Usa

Instagram ha cancellato in modo permanente l'account di Robert F Kennedy Jr. Il nipote dell'ex presidente americano, esponente del mondo no vax, è stato bloccato dall'utilizzo del social network «per aver condiviso ripetutamente affermazioni smentite sul coronavirus ed i vaccini», ha dichiarato in una nota Facebook, che ha acquistato Instagram nel 2012. Tra i post del nipote di Kennedy che hanno violato la policy di Instagram c'è ad esempio quello in cui si collega la morte della leggenda del baseball, Hank Aaron, al vaccino anti-Covid. Lo riporta la Cnn. «Abbiamo rimosso questo account, che ha condiviso ripetutamente false affermazioni sul coronavirus o sui vaccini», ha detto un portavoce della società.

APPROFONDIMENTI ROVIGO Focolaio nell'ospedale di Rovigo: 20 positivi su 30 pazienti. Si... LA TRUFFA Vaccini, chiamano per la prenotazione ma risponde un hacker: rubati... SALUTE Facebook rimuove le pagine dei "no vax" UMBRIA Covid, sospeso medico negazionistasotto inchiesta altri due... IL RAPPORTO «Con il Covid, tumori e infarti presi tardi. Più morti... LONDRA «Campagna vaccinale come Auschwitz», il fratello di... MONDO Gary Matthews, chi era il pittore negazionista morto per Covid

Covid, sospeso medico negazionista sotto inchiesta altri due sanitari no vax

Vaccini, chiamano per la prenotazione ma risponde un hacker: rubati dati delle carte di credito

La pagina Facebook di Robert F Kennedy Jr resta invece per il momento attiva nonostante vi siano condivisi lo stesso genere di contenuti. Kennedy, riporta la stampa americana, è un sostenitore di tesi, puntualmente sfatate dalla scienza, che collegano i vaccini a una serie di patologie infantili come l'autismo.

Dangerous anti-vaxxer Robert F. Kennedy Jr. has been banned from Instagram. https://t.co/x3abPCxpLd — Kyle Griffin (@kylegriffin1) February 11, 2021

È il presidente del Children's Health Defense, un gruppo che fa campagne contro i vaccini e che, secondo un rapporto del 2018, è stato tra i maggiori acquirenti di pubblicità per promuovere le posizioni no-vax su Facebook.

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA