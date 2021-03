Roberto Saviano in ospedale, l'annuncio: «Dovrò subire un intervento, forse per la m**** ricevuta»

Roberto Saviano è stato ricoverato in ospedale. A dare l'annuncio è lo stesso scrittore pubblicando la foto di un lettino. Niente di preoccupante, come rassicura sui social, ma un problema piuttosto fastidioso e doloroso. Numerosi i commenti e gli auguri per una pronta guarigione, ma c'è anche qualche piccola polemica sulle parole usate nel post su Facebook.

«Mi tocca... le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni.

Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!», le parole di Saviano.







