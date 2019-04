Lunedì 1 Aprile 2019, 16:48

Un robot per aiutare i bambini autistici: è uno dei tanti prodotti che vengono presentati domani alla RomeCup, la manifestazione di robotica a cui partecipa anche l'Enea. L'appuntamento è al Dipartimento di Ingegneria dell'Università Roma Tre, dove da domani a venerdì verranno presentati i prodotti più innovativi nel campo.Nella sua area espositiva l'Enea presenta il robottino NAO per aiutare i bambini a­ffetti da autismo, il sistema di ilio alla guida per persone ipoacusiche e la “maglietta della salute” in grado di monitorare l’attività respiratoria e cardiaca della persona che la indossa, realizzata in collaborazione con Università Campus Bio-Medico di Roma.