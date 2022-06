Siffredi Hard Academy, l'attore porno a Bologna per una masterclass di 4 giorni

Apre in Italia la Siffredi Hard Academy. Dopo il successo di Budapest, la scuola di formazione per attori porno del celebre attore hard, arriva anche a Bologna. Il magazine "Mow" pubblica in esclusiva i dettagli del primo di due corsi, con cui Rocco insegna teorie e tecniche dell'intrattenimento per adulti alle future leve professionali del settore.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Arisa e Vito Coppola, l'amore decolla: «Ci piacciamo ma non... STORIE DAL MONDO Miku Kojima, la nuotatrice diventata pornostar: «Mi guardavano... LA FOTO Arisa e Rocco Siffredi insieme su Instagram dopo la proposta hot del...

Leggi anche > Da Netflix a Dazn, lotta ai pirati dell'account sharing: nasce il concetto di "nucleo domestico"

La prima lezione si terrà proprio tra qualche giorno, il prossimo 16 giugno, quando inizierà il corso intensivo di 4 giorni. Si tratta di una masterclass dell'intrattenimento per adulti e sarà organizzata in un noto club in provincia di Bologna. Il magazine lifestyle di AM Network ha mostrato anche un video in cui Siffredi spiega le motivazioni che sono alla base della sua scelta di mettere in piedi una scuola per l'hard. L'attore spiega di voler mettere la sua esperienza al servizio dei futuri attori porno: «Per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti».