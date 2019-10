Rocco Siffredi e il sesso al funerale della madre, l'allievo rimprovera il maestro: «Ci vuole decoro»

LEGGI ANCHE

L'allievo non solo ha superato, ma ha anche rimproverato il maestro.scoperto dae lanciato nel mondo del porno, dice la sua sull'aneddoto venuto fuori durantedomenica scorsa. L'attore abruzzese aveva raccontato di aver fatto sesso al funerale della madre con una donna anziana. «La storia del sesso orale al funerale con l’amica di sua madre morta? Io credo che ci voglia decoro. Anche se sei un pornoattore non è che vale tutto», è stato il commento del pornodivo classe 1992.Max Felicitas è diventato un vero fenomeno dell’hard con una casa di produzione tutta sua e molti follower sui social. A soli 26 anni ha girato con molte star come Malena, pornostar ed ex naufraga de«Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so cosa mi sia successo, l’ho tirato fuori, gliel’ho messo in bocca e sono venuto senza fare niente», è stato il racconto di Siffredi su Canale 5 dopo essere stato istigato dall'opinionistaLe sue parole hanno provocato non poche polemiche, anche durante la puntata. «Alda, tu non puoi chiedere a lui di raccontare queste cose in televisione. Che ora è? Ditemi che ora è! Alda, ti voglio un sacco di bene, però la prossima volta che ti viene in mente di far raccontare a Rocco Siffredi un bel episodietto come questo, avvertimi prima», ha detto Barbara D'Urso alla D'Eusanio.