Martedì 30 Aprile 2019, 19:36

Rocio Munoz Morales attrice e modella spagnola innamorata di Napoli è stata la madrina della quarta edizione di Napoli Moda Design. L’attrice ha vissuto in città per circa cinque mesi quando ha lavorato a uno spettacolo accanto a Biagio Izzo, in quei mesi ha imparato un po’ di napoletano e ne apprezzato le bellezze, la gente e anche la cucina. Con immenso piacere è ritornata in città con il compagno, Raul Bova, e le figlie per l’inaugurazione della lussuosa Contemporary House di via Partenope. Durante la serata ha avuto modo di avvicinarsi anche ai prodotti della enogastronomia campana firmati dallo chef Marco C. Merola di cui ha apprezzato il mini burger di tartare di vacca bianca con senape e pasta di nocciole campane. Tra l’altro, Rocio Munoz Morales ha avuto modo di conoscere la qualità delle graditissime nocciole campane grazie a un cadeau consegnatole direttamente da Pasquale Papa, giovane general manager dell’omonima azienda che a Roccarainola si occupa di produzione di nocciole dal 1970.