Esce dalla banca e perde tremila euro: la polizia lo trova e glieli restituisce

Sabato 1 Settembre 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era entrato in banca per prelevare e ne era uscito con tremila euro in contanti, ma entrando in macchina non si è accorto che le banconote gli sono cadute per terra. Una disavventura avvenuta in zona Eur a Roma che però si è conclusa con un lieto fine grazie all'intervento di un cittadino onesto e del 112.È stato proprio un passante a notare i soldi persi e ha chiamato subito la Polizia di Stato. La pattuglia del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, ha preso in carico il denaro e subito sono scattate le indagini. Gli investigatori, dopo qualche giorno, incrociando i dati della banca dati Interforze, hanno trovato il proprietario dei soldi che, nel frattempo, aveva sporto denuncia in un altro ufficio di polizia.Il signor "Fortunato" (nome di fantasia) ha potuto così tirare un sospiro di sollievo e negli uffici di Viale Asia è tornato in possesso del suo denaro.