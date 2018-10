Roma, il giovane tifoso che deve finire i compiti mentre intorno a lui tutti cantano l'inno

📖 When everyone at Stadio Olimpico stands to sing ‘Roma, Roma, Roma’ but you’ve got homework due in at 9am pic.twitter.com/bsNVMvbMPm — AS Roma English (@ASRomaEN) 3 ottobre 2018

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 12:06

Nell'esaltante notte, che ha visto protagonisti Edin Dzeko (autore di una tripletta) e i due giovani esterni Cengiz Ünder e Justin Kluivert, ci ha pensato un giovane tifoso della Roma a rubare la scena.Questo ragazzino, giunto allo stadio col padre per vedere Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata della fase a gironi della Champions League, era evidentemente molto indietro con i compiti per il giorno dopo. Non è difficile capirlo: il ragazzo, a pochi minuti dal fischio d'inizio, è molto concentrato sul suo libro di scuola, anche in un momento di grande trasporto come l'inno pre-partita, Roma Roma Roma, il brano di Antonello Venditti che il pubblico dello stadio Olimpico sa trasformare in un'emozione imperdibile anche per chi non sostiene i colori giallorossi.L'abnegazione di questo giovane studente ha ricevuto anche il plauso dell'ormai celebre account Twitter in lingua inglese della Roma, che ha scherzato così: «Quando intorno a te tutti cantano Roma Roma Roma ma tu devi avere i compiti fatti entro le 9 di mattina del giorno dopo».