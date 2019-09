Metro A, scale e ascensori rotti: disabile portato in braccio nella stazione Cipro

Roma non è una città per tutti. Nella conventio ad excludendum rientrano sicuramente gli amanti del decoro e i nemici degli sprechi, ma anche chi vorrebbe semplicemente spostarsi con i mezzi pubblici, viene dall'Estero e pensa ancora che Roma sia una Capitale. I trasporti gestiti da Atac non sono democratici, non sono per tutti. I disabili ne sono estromessi con forza, quasi con violenza. Il Campidoglio lo sa e non propone soluzioni alternative, ma lascia che negli occhi di una decina di turisti sudamericani resti l'immagine del loro amico rimasto aggrappato a una colonna, barcollante, sorretto da due estranei, mentre smontano la sedie a rotelle elettrica. È venuto a Roma per una visita turistica, un pellegrinaggio e si è ritrovato bloccato nella stazione Cipro della metro della linea A, vicino a San Pietro. «Sono esterrefatto, non avrei mai immaginato di dover subire una cosa del genere» ha detto il pellegrino. I suoi amici sono stati costretti a fermare i viaggiatori che entravano nella stazione. «Vi prego, aiutateci! - dicevano - Il nostro amico non cammina e qui non funziona nulla!».