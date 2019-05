Roma, nonno 90enne ruba tiramisù al supermercato: i poliziotti glielo regalano

Giovedì 30 Maggio 2019, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 13:52

Un nonnino 90enne voleva mangiare qualcosa di dolce, ma non aveva i soldi per acquiStare neanche uno snack. Così ha preso una porzione di tiramisù dal bancofrigo del supermercato e l'ha nascosta sotto la giacca. L'operazione, però, non è sfuggita alla vigilanza che ha fermato l'anziano alle casse e ha chiamato la polizia.La vicenda si è svolta a Roma. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Colombo, che hanno compiuto un gesto inaspettato. I poliziotti hanno acquistato il dolce per il nonnino.Non è tutto. Di fronte a quell'anziano con problemi economici, gli agenti hanno deciso di fargli la spesa e di riaccompagnarlo al treno, assicurandosi che tornasse a casa. Davvero un gesto di grande empatia e solidarietà.