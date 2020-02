Romina Power irriconoscibile sul set del nuovo film di Guillermo Del Toro: look anni '20

Romina Power torna sul set. L'ex moglie di Al Bano ha ottenuto una piccola parte in Nightmare Alley, il prossimo film del regista Guillermo Del Toro. Romina ha pubblicato su Instagram un paio di foto direttamente dal set, in cui indossa abiti in stile anni '20. Nella prima immagine posa insieme al regista premio Oscar, nell'altra «sorseggia un Martini analcolico», come spiegato nella didascalia. Dopo l'acclamata performance a Sanremo, ecco un'altra sfida per Romina Power, che ripercorre così le orme dei suoi genitori, gli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian.

Ultimo aggiornamento: 18:46

