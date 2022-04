Ronaldo e il dramma del figlio, l'omaggio di Anfield: un minuto di applausi durante Liverpool-United

I tifosi del Liverpool hanno dedicato un applauso lungo un minuto a Cristiano Ronaldo, drammaticamente assente dal posticipo della 30/a giornata di Premier League col Manchester United a causa della morte di uno dei suoi gemelli appena nati. Al 7' minuto, come il numero di maglia del portoghese, gli spettatori di Anfield si sono alzati e hanno applaudito, mentre il Kop ha cantato l'inno dei Reds 'You'll Never Walk Alone'.

Il gioco non si è interrotto durante questo sentito fuori programma, con il Liverpool che era già in vantaggio per 1-0. Ronaldo e la sua compagna, Georgina Rodriguez, avevano annunciato sui social di aver perso il loro bambino appena nato, mentre la gemella è i n buona salute. Il cinque volte Pallone d'oro, 37 anni, era già padre di quattro figli, di cui tre avuti con maternità surrogata, prima del suo incontro con l'attuale compagna.