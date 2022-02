Ronn Moss, l’investimento in stile Beautiful di Ridge: una masseria extralusso in Puglia per le nozze da sogno

La realizzazione di un sogno: la star di Hollywood Ronn Moss mantiene la sua promessa d’amore con la Puglia, diventando ufficialmente residente nella terra che gli ha rapito il cuore nel 2012, anno in cui l’interprete di Ridge Forrester sbarcò qui per girare alcuni indimenticabili episodi di Beautiful per poi ritornarci in occasione della Fasano-Selva del 2018 invitato da Laura De Mola di cui ora è grande amico.

Non è un caso, infatti, che il suo primo film da produttore parli pugliese. Alla vigilia del lancio internazionale di “Surprise trip”, Ronn Moss rilancia e chiede la residenza a Fasano, dopo aver acquistato e ristrutturato la masseria dei suoi sogni. Non è difficile capire come ci si possa innamorare di Masseria Paretano Nuovo, suggestiva struttura del XVIII secolo situata nella valle del Canale di Pirro. Un autentico colpo di fulmine per Ronn Moss, incantato da muretti a secco, ulivi secolari e vista mozzafiato. L’atmosfera tipica delle campagne di Puglia ha fatto il resto.

«Il posto dei sogni»

«Non ho avuto dubbi – racconta Ronn -: dopo aver tanto cercato, ho trovato il posto che incarna tutti i miei sogni. Masseria Paretano sarà la mia dimora pugliese, nella quale vivrò per almeno sei mesi all’anno. Mettere su casa è una cosa seria, è il mio fidanzamento ufficiale con questa terra meravigliosa, della quale mi innamoro ogni giorno di più».

L’operazione vede coinvolti gli imprenditori Giuseppe e Angelo Di Mola, soci dell’attore americano, ed il manager di Ronn Moss, il patron di Bros Group Italia, Tiziano Cavaliere. A far capitolare Ronn le similitudini tra la natia Los Angeles e questa terra, la presenza degli amati cavalli a Masseria Paretano, autentico country resort, la natura stupefacente e, dulcis in fundo, l’ottimo cibo a km 0 prodotto direttamente in masseria. Appena la notizia si è diffusa, le wedding planner hanno subito fiutato il progetto, inserendo Masseria Paretano tra le migliori wedding destination d’elezione. Piovono già le richieste dei novelli sposi di tutta Italia, che puntano su Masseria Paretano per stupire i loro ospiti. Domenica prossima 50 coppie selezionatissime visiteranno la struttura, lasciandosi sedurre dai riti nuziali in salsa pugliese.

E Ronn non mancherà di coccolare personalmente quanti sceglieranno la sua masseria come set del loro “giorno più bello”. Non solo location per eventi e matrimoni, Masseria Paretano ospiterà una serie di eventi che Tiziano Cavaliere sta mettendo a punto, che vedranno protagonista il padrone di casa. Ronn continuerà con i suoi film e le sue tournée nel mondo, ma tornerà nella sua Puglia ogni volta che gli impegni lavorativi glielo permetteranno. Ormai ha la casa dei suoi sogni che lo aspetta. Intanto ha dato un appuntamento ai giornalisti per lunedì prossimo, 14 febbraio alle ore 16 per far visitare la masseria.