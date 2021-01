Un’artista napoletana del make up a Sochi. Rosa Coppola parteciperà al torneo mondiale per acconciatori in programma nella città russa nei prossimi mesi e sarà anche l’occasione per presentare il nuovo marchio naturale e vegetale Therapy make up, “testato” sulle sue testimonial, le showgirl Anna e Lisa Fusco.

