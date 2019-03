Rosa Perrotta incinta posta le foto col pancione: i fan si arrabbiano e lei risponde così

Martedì 26 Marzo 2019, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 18:01

Rosa Perrotta è incinta del fidanzato Pietro Tartaglione, conosciuto sotto i riflettori de trono classico di Uomini e donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Rosa, che ha partecipato anche alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, sta naturalmente postando alcune sue immagini col pancione dall’account Instagram, cosa che è stata commentata negativamente da alcuni suoi fan e a cui la Perrotta ha velocemente risposto.Rosa ha postato tre scatti che la vedono col pancione in mostra in costume e alcuni follower l’hanno invitata sostanzialmente a finirla di mettersi in mostra mentre è incinta. La Perrotta ha disposto nei commenti: «Voglio dire a tutte le donne che vengono a commentare le mie foto con: “Abbiamo capito che sei incinta”, “Non sei incinta solo tu”, “Basta con questa pancia” che mi spiace per i vostri fegati ma io continuo a sfoggiarla e a fare il cavolo che mi pare. E mentre io continuo,voi sforzatevi di trovare commenti più fantasiosi... 3 mesi sono ancora tanti!!! Ah...e la mia pancia non leva nulla alle vostre. Fate le brave dai,anche meno con questa acidità che poi vi brucia lo stomaco.💕😘».