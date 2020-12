Rosalia ripulisce le strade dalla neve a 90 anni, la foto fa il giro del web. E la Meloni la elogia

Rosalia ha 90 anni e non rinuncia a dare il suo contributo per ripulire le strade dalla neve che in queste ore è caduta copiosamente sulle regioni settentrionali d'Italia. Arriva dal Veneto la storia di Rosalia, immortalata in una fotografia che sta facendo il giro del web. Nello scatto la donna è all'opera con una fresa e scende in strada nonostante il gelo. Un esempio all'interno della sua comunità.

In molti, anche se non più giovanissimi, si sono messi a spalare la neve per rendere più agibili le strade, ma gli utenti dei social sono rimasti impressionati dalla forza di Rosalia. La neve, che rende il panorama suggestivo, ha provocato molti danni alla circolazione e richiesto decine di interventi dei vigili del fuoco. Da un lato le foto dei paesaggi imbiancati, dall'altro i rallentamenti e i disagi.

Rosalia è stata elogiata anche dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha condiviso la foto sui suoi account social. «Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che forza le nonne italiane», ha scritto su Twitter.

Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che forza le nonne italiane ♥️ pic.twitter.com/ow9VzYYuRZ — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) December 29, 2020

