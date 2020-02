Rosanna Lambertucci, la truffa della finta telefonata dall'avvocato: «Mi dissero che mia figlia era stata arrestata»

Rosanna Lambertucci vittima di un tentativo di truffa. È lei stessa a rivelarlo in un'intervista a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.



«Erano le 9 del mattino - spiega Rosanna Lambertucci -. Mi chiama un certo avvocato Valente al telefono di casa e mi dice che mia figlia Angelica mi sta cercando urgentemente. Dopo un po' mi squilla di nuovo il telefono, stavolta è il consolato d'Italia in Brasile, dove era mia figlia. Mi dice che mia figlia è in stato di fermo perché ha preso un'auto a noleggio, senza patente perché scaduta, e che siccome le leggi sono molto severe è stata arrestata. A me è preso un colpo... Insistono dicendo che bisogna agire immediatamente, che c'è una multa da pagare all'Agenzia delle Entrate da 1400 euro e 1800 euro, e io ero disponibilissima a pagare. Nel frattempo però provo a chiamare mio genero, lì era notte, ma lui mi risponde e mi dice 'ma no, Angelica dorme qui accanto a me'. Ho capito che sono diffusissime queste cose ed è per questo che lo sto raccontando. Fate attenzione».



La figlia Angelica Amodei, ospite in studio, ha spiegato anche che i truffatori, probabilmente, hanno saputo che lei era in viaggio in Brasile da una fotografia pubblicata sui social network. «Sono stati scientifici - ha detto la figlia di Rosanna Lambertucci - nel telefonare a mia madre mentre da noi era notte e io, infatti, avevo il telefono spento. Per fortuna era acceso il telefono di mio marito».

Ultimo aggiornamento: 20:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA