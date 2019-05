Royal baby, ecco la prima foto: mamma Meghan Markle e papà Harry lo presentano al mondo

Il piccolo - settimo in linea di successione al trono e il cui nome non è ancora stato annunciato - ha fatto oggi la sua prima apparizione pubblica, durante un photocall. Meghan e Harry hanno preferito mantenere il riserbo attorno alla nascita del loro primo figlio, rinunciando a presentarsi alla stampa subito dopo il lieto evento, come fatto invece per i loro tre figli dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton e dal marito, il principe William, Duca di Cambridge.

Mercoledì 8 Maggio 2019, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 14:31

