Il royal baby è nato? Harry cancella il viaggio in Olanda e cambia tutti i programmi

Il royal baby è già nato? Il principe Harry cambia nuovamente programma e annuncia di avere annullato un viaggio in programma nei Paesi Bassi, alimentando le voci sull'imminente nascita del figlio (o della figlia). La motivazione ufficiale? In una nota, il portavoce dei Sussex scrive: «A causa di motivi logistici, per favorire gli spostamenti della stampa nel seguire le visite e gli impegni della



Venerdì 3 Maggio 2019, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 20:55

ANCHEsi recheranno in Germania e l'idea è quella di evitare "sovrapposizioni". Il nuovo programma prevede partenza e ritorno in giornata giovedì e la variazione, ovviamente, è stata associata alla possibilità che Meghan, la moglie del principe, stia per partorire.