Royal baby, tutto sul parto di Meghan: la corsa di notte nell'ospedale da 15 mila sterline a notte

Meghan e il bambino sono tornati a casa ora a Frogmore Cottage con Harry e la suocera Doria. Sembra che la coppia reale sfoggerà il nuovo arrivato domani. Al momento i nomi più favoriti sono Arthur e Albert.



Royal baby, l'omaggio di Harry a Lady Diana: «Avrei voluto vederlo tra le tua braccia» Il Royal baby è nato (finalmente) e adesso tutti si chiedono: che nome avrà? E soprattutto a chi assomiglierà? Meghan Markle non ha potuto dare alla luce il suo bimbo in casa a Frogmore Cottage come avrebbe tanto voluto, è stata costretta a fare una corsa segreta in ospedale con Harry prima di partorire - con parto naturale - un bel bimbo di 3 chili e 2 alle 5,26 del mattino di lunedì. il bimbo è nato all'ospedale privato Portland Alamy da 15 mila sterline a notte.Meghan e il bambino sono tornati a casa ora a Frogmore Cottage con Harry e la suocera Doria. Sembra che la coppia reale sfoggerà il nuovo arrivato domani. Al momento i nomi più favoriti sono Arthur e Albert.

Il dottore Carol Cooper aveva detto in precedenza che sarebbe stato più probabile che Meghan optasse per un cesareo a causa della sua età, aggiungendo

per quanto riguarda il travaglio, lei ha solo 37 anni e se hai circa trentacinque anni e stai mangiando in modo sano, fai regolarmente esercizio fisico e sei in forma e hai il peso giusto come sembra, non c'è ragione per cui dovrebbe avere molte più complicazioni di una donna più giovane. Ma statisticamente ci sono rischi più elevati

. Invece Meghan e Harry hanno scelto di far nascere il piccolo, settimo nella linea di successione al trono, in modo naturale.



Il principe William e Kate hanno condiviso la loro gioia per la notizia, scrivendo su Instagram: "Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono felici della notizia della nascita del figlio del Duca e della Duchessa di Sussex oggi, e non vediamo l'ora di incontrare l'ultimo aggiunto alla famiglia."

Martedì 7 Maggio 2019, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 08:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA