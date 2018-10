Royal Wedding, tutti pazzi per il principino George: le foto durante la cerimonia divertono il web

Royal Wedding, l'affascinante storia della tiara indossata dalla principessa Eugenie: ecco a chi apparteneva

Venerdì 12 Ottobre 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè molto amato in tutto il mondo e nelle occasioni speciali non smette mai di farsi notare per le sue facce buffe. Lo ha fatto anche durante il matrimonio dellafiglia del principeche oggi è convolata a nozze con un ragazzo "borghese".Il primogenito diè un piccolo ometto e le sue espressioni strappano un sorriso a milioni di persone, soprattutto su internet e sui social network.Il bambino e la sorellina Charlotte sono stati paggetto e damigella anche questa volta, insieme alla figlia di Robbie Williams,Il matrimonio di Eugenie è stato molto meno reale di quello die pare che molti invitati abbiano anche dato forfait, come Camilla, moglie di carlo. Molti i vip presenti alle nozze invece come George Clooney e Amal e Andrea Bocelli.