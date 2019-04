Ruba accidentalmente un'auto, venti anni dopo cerca sui social la proprietaria del veicolo per scusarsi

Venerdì 12 Aprile 2019, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kevin Freedman ha 38 anni e il senso di colpa lo accompagna da quando era un adolescente, da quando cioè è stato protagonista di una situazione che ha dell’assurdo.Il giovane Kevin che all’epoca lavorava come bagnino e dava qualche lezione di nuoto rubò suo malgrado una macchina. Ora, ha lanciato una campagna sui social per trovare la proprietaria del veicolo e raccontarle come andarono veramente le cose.Il fatto è avvenuto nell'agosto del 1998, a Winnipeg in Canada. Quel giorno, Kevin decise di andare a pagare una multa durante la pausa pranzo, tuttavia, dato che la sua auto era fuori uso per un incidente, un suo collega del college gli offrì il suo veicolo, una Ford Taurus, un modello molto comune in quel periodo.Nel parcheggio, Kevin trovò il finestrino dell’auto abbassato e la portiera aperta. Dopo alcuni problemi per avviare il motore, si mise la cintura di sicurezza e riuscì a partire. La prima tappa fu recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi e quando, tornando dalla banca, tentò di mettere in moto nuovamente l’auto non ci riuscì. Provò a girare la chiave più e più volte, ma non girava. Poi, ricordò di essere in grado di avviare l'auto solo dopo aver messo la cintura di sicurezza come aveva fatto in precedenza. Provò e per coincidenza funzionò ancora.Kevin, dunque, andò alla stazione di polizia più vicina per pagare la multa, sfortunatamente gli fu consigliato di pagarla altrove. Dato che l’altro luogo era in centro, chiuse istintivamente la portiera e, dato che, aveva le chiavi della macchina sbagliata non riuscì a aprirla. Provò per qualche minuto fino a quando arrivarono degli agenti. Gli uomini gli chiesero se fosse in difficoltà. Il giovane Kevin spiegò loro che un amico gli aveva prestato la macchina e che stava avendo problemi a avviarla. Uno di loro disse di avere una Ford come quella e che quelle auto avevano tutte un problema con le chiavi. «Alcune volte devi solo sapere come farlo» mi disse mentre la sbloccava.Un paio d'ore dopo, il ragazzo tornò al parcheggio che era ancora aperto, e parcheggiò la macchina proprio dove l'aveva trovata.Nel frattempo una donna aveva denunciato la scomparsa della sua auto e il giorno dopo, però, tornando al parcheggio con gli uomini della polizia la ritrovo esattamente dove l’aveva lasciata il giorno prima.Ora, Kevin, ormai adulto desidera spiegare a quella donna come andaroono veramente le cose.