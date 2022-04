Ruba un'opera dal museo Picasso scambiandola per un abito. «Era lungo, ho fatto l'orlo»

Nonostante l'apparenza non era una giacca, ma un'opera d'arte. Debitamente esposta al Museo Picasso di Parigi, che ospita in questi giorni un'interessante retrospettiva di artisti contemporanei. Old Masters, questo il titolo, è una giacca appesa a un gancio con le tasche piene di cartoline ed è una delle opere più rappresentative del lavoro di Oriol Vilanova, artista, architetto e filosofo catalano di 42 anni, residente a Bruxelles. Il 7...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati