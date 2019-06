Julia 103 anni, la runner più anziana, insegna a sognare e non perdere mai la passione

Sabato 22 Giugno 2019, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 13:03

Avere 103 anni e correre (e competere) per i centro metri nei Giochi nazionali dedicati ai senior ad Albuquerque, negli Usa.- è stata la concorrente più anziana ma, nel cuore, sicuramente la più giovane perchè quando è arrivata al traguardo e le hanno chiesto quale fosse il segreto di tanta vitalità ha detto candidamente: «ragazzi, cercate di guardare sempre ai magici momenti della vita. Man mano che invecchio sento di avere sempre meno terreno per correre e così cerco di non sprecare nemmeno un minuto».Quando si è presentata alla gara indossava la solita maglietta rosso fuoco. Simbolo di energia e passione. Qualcosa che le assomigliava molto. Oltre alla corsa, l'altra sua grande passione è la lettura e poi il giardinaggio, curare le peonie, le rose, i cespugli di ortensie nel suo giardino. E' nata il, quando era in corso la prima guerra mondiale. «Per rimanere in forma man mano che gli anni passano bisogna stare bene e tenersi attivi. Mantenere il peso corporeo entro un certo livello e fare esercizio. Ma soprattutto avere tante passioni e trovare gioia in quello che si fa, tenendo sempre la mente occupata. Non smettete di sognare». Assieme alla corsa, Julia the Hurricane ama il figlio e il marito, ma soprattutto il sapore della vita.