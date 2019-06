Atleta paralimpico in sedia a rotelle viene rifiutato all'imbarco di un volo Ryanair: «Siamo in ritardo»

Venerdì 7 Giugno 2019, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 13:45

Un giocatore di basket paralimpico, vincitore di una medaglia di bronzo è stato respinto all'ingresso in un volo Ryanair. All'atleta sarebbe stato detto che il pilota non gli permetteva di salire a bordo. E ora il campione pretende delle scuse dalla compagnia.Come riporta l' Indipendent , Matt Byrne - questo il nome della star britannica del basket - ha detto di essersi sentito «disgustato» dopo che gli è stato detto che non poteva salire sul volo da Dublino a Birmingham mentre aspettava pazientemente su una seggiovia accanto all'aereo.La star del basket in sedia a rotelle - che ha vinto il bronzo per il Team GB ad Atene nel 2004 e Pechino nel 2008, e ha gareggiato nelle partite di Londra 2012 - chiede le scuse alla compagnia aerea. Il 44enne ha dichiarato a The Independent: «Stavo aspettando sull'ascensore per salire a bordo quando un membro dello staff ha detto 'Il pilota non ti sta prendendo'. Dissi: 'Cosa intendi con non mi sta prendendo?'. Ha risposto: 'Perché siamo un po' in ritardo, si rifiuta di prenderti'. Ero disgustato. Mi sentivo umiliato. È il 2019, non puoi avere persone che ti fanno questo. È semplicemente sbagliato».Byrne ha raccontato di essere arrivato all'aeroporto di Dublino alle 18.45, in largo anticipo per dire al personale di OCS - la compagnia che gestisce l'ascensore per i passeggeri disabili - di aver bisogno di assistenza per salire sul suo volo alle 20.50. Ha detto che «l'ascensore è stato pronto con un leggero ritardo di circa cinque minuti» e il pilota si sarebbe rifiutato di portarlo a bordo.Dopo essergli stato negato il suo posto sull'aereo, ha dovuto aspettare più di due ore e mezza per imbarcarsi sulla successiva partenza per Birmingham. Byrne è paraplegico, il che significa che ha una menomazione nella funzione motoria o sensoriale degli arti inferiori. L'atleta ha affermato che lunghe ore di seduta in poltrona possono aumentare il rischio di piaghe da decubito.«Il volo successivo è stato ritardato fino alle 23.30, quindi non sono riuscito a tornare a casa a Nottingham fino alle 2.30 del mattino. L'intero viaggio dal centro di Dublino è durato circa nove ore. Potrei essere andato in America in quel momento. Non ho avuto una buona spiegazione. Il pilota deve avermi visto aspettare sull'ascensore. Ci vogliono cinque minuti per sollevarmi. Sono stato in tutto il mondo per rappresentare il Team GB e non ho mai avuto nulla di simile prima. Voglio certamente delle scuse. E più di ogni altra cosa, voglio assicurarmi che non succeda a nessun altro».IByrne ha detto di aver ricevuto una e-mail da Ryanair dicendo che la compagnia stava indagando. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato a The Independent: «Nonostante ci scusiamo per gli eventuali disagi causati, i servizi di assistenza speciale presso l'aeroporto di Dublino sono gestiti da OCS, a caro prezzo delle compagnie aeree». Un portavoce di OCS ha detto che la società non ha commenti da fare.