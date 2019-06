Sabrina Ghio, amore a gonfie vele con il suo Carlo: baci e relax in Costiera

Giovedì 20 Giugno 2019, 11:19

MASSA LUBRENSE - Belli, rilassati e più innamorati che mai: la love-story tra Sabrina Ghio e Carlo Negri va avanti a gonfie vele. Lo dimostrano gli scatti recentemente pubblicati su Instagram dalla 32enne romana, ormai volto noto dello showbiz nazionale. I due sono ritratti tra la costiera amalfitana, l'isola di Capri, Napoli e la penisola sorrentina, in particolare in un noto lido sulla spiaggia di Recommone di cui sono degli habitué. In tutte le fotografie Sabrina appare bella e sensuale, ma soprattutto in perfetta sintonia col ragazzo di quasi sette anni più giovane che le ha restituito il sorriso dopo la fine del matrimonio con l'immobiliarista Federico Manzolli e la rottura con Niccolò Raniolo, suo corteggiatore a Uomini e Donne. Dopo aver esordito nel mondo dello spettacolo nel 2004 al talent-show Amici di Maria De Filippi, dove si era proposta come ballerina classificandosi al secondo posto, Sabrina Ghio è diventata una social media manager di successo prima di lanciarsi nuovamente nel piccolo schermo: nel 2017-2018 è riapparsa in tv a Uomini e Donne nella speranza di incontrare nuovamente l'anima gemella. Così non è andata, fino a quando nella sua vita non è arrivato Negri: Sabrina ha ritrovato amore e serenità coronati dalla presenza della piccola Penelope, bimba nata dal suo precedente matrimonio.