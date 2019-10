Sabrina Paravicini e il cancro: «Il fisico migliora, ora devo allenare la mente...»

Riesco ad alzare il braccio. Ho recuperato per ora quasi il 90% della mobilità. L’edema è sparito. La fisioterapia e il linfodrenaggio funzionano

Otto settimane fa pensavo che non avrei più mosso il braccio. Invece si va avanti. Con fatica, con costanza e gestendo le emozioni contrastanti che fanno cambiare umore cento volte al giorno

Psicologicamente è difficile, ma per ora mi sento di non chiedere aiuto. Provo a gestire da sola. Mi metto in ascolto di tutto quello che succede. Non è facile ma ce la posso fare. La mente è fondamentale per corpo e spirito

Sto allenando la mia mente a non cedere a pensieri intrusivi che potrebbero scatenare tristezza e rabbia. Mi sto inventando un metodo. Lo faccio per me e soprattutto per Nino: si merita una mamma presente, forte e gentilissima. Vi abbraccio per 30 secondi! Con tutte e due le braccia

