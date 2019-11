Sabrina Paravicini e il cancro, la confessione su Instagram: «Accarezzare di nuovo i capelli è bellissimo»

Ultimo aggiornamento: 15:21

Sabrina Paravicini continua la sua lotta contro il cancro: dopo la chemio, l'attrice e regista ha iniziato anche la radioterapia. E in un momento di relax si lascia andare ad una nuova confessione molto personale.LEGGI ANCHE Sabrina Paravicini e il cancro: «Grazie a tutti, ora sto meglio». Poi si commuove per Nadia Toffa In un video pubblicato su Instagram,appare sorridente mentre si accarezza i capelli, che continuano a crescere dopo la chemio. «Stanca. Già a letto. È bellissimo accarezzare i capelli, affondare le dita fino alla radice» - scrive l'attrice - «Buona notte a tutti voi».LEGGI ANCHE Sabrina Paravicini e il tumore, torna a casa dopo l'operazione: il post dell'attrice commuove i fan Nel video, il sottofondo musicale è d'autore: realizzato dal compositore Piero Salvatori, si tratta della colonna sonora di Be Kind, il film realizzato dainsieme al figlio Nino.