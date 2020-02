Sabrina Paravicini a letto per tre giorni: «Passerà, mi rimetterò in piedi». Ecco cosa è successo

I farmaci monoclonali e la recente radioterapia mi hanno abbassato i globuli bianchi. Questo significa che sono più esposta ad infezioni batteriche. Ho cercato di tenere duro lo stesso, di fare tutte le cose che c’erano da fare. Giovedì abbiamo organizzato l’evento contro il bullismo. Non stavo bene da giorni ma ho voluto esserci.

Ci sono stata e ho cercato di sorridere e di non mostrare che stavo male. Ma il corpo ci parla e a volte ci ferma, così venerdì ho avuto un problema che mi ha causato dolori fortissimi. Sono a letto da tre giorni. Fisicamente a terra ma l’umore è sempre alto

Va tutto bene, sono in ripresa e soprattutto qui c’è Nino che mi tiene d’occhio e mi sta vicino. “Mamma non stare male, sei la mia migliore amica, ho bisogno di te” - “Amore, adesso passa” Passa. Sta già passando. Passerà. Domani mi rimetterò in piedi

Ultimo aggiornamento: 19:58

