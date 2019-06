Sabrina Sabrok, l'ex pornostar: «Il mio sangue è di origine extraterrestre»

Mercoledì 5 Giugno 2019, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 18:53

Nella sua lunga carriera, in cui ha scelto lo psuedonimo di Sabrina Sabrok, non ha mai mancato di far parlare di sé, costruendo un personaggio piuttosto controverso. Oggi, a 48 anni, l'ex pornostar argentina, ma di chiare origini italiane, ha avuto l'ennesima uscita che farà parecchio discutere.Oltre al cinema per adulti, Sabrina Sabrok, al secolo Lorena Fabiana Colotta, è stata protagonista in diversi campi: prima come modella (in passato ha posato anche per Playboy), poi come attrice, cantante nu-metal e anche come concorrente del Grande Fratello Vip messicano (dove detiene il primato di concorrente più nominata di sempre, ma mai eliminata e giunta alla finale). Oggi, invece, Sabrina Sabrok può vantare un altro record: quello del seno più grande al mondo, ottenuto attraverso diverse operazioni chirurgiche. Non contenta, l'ex pornostar si è anche sottoposta ad interventi per l'ingrandimento del sedere.Pur di continuare a far parlare di sé, Sabrina Sabrok ha avuto un'altra trovata, come riportano SDP Noticias ControCopertina . Dopo aver spiegato che il suo gruppo sanguigno è Rh negativo, l'ex pornostar ha dichiarato: «Ho fatto delle ricerche e sentito diversi esperti, il mio sangue è il più raro al mondo e alcune ricerche dimostrano che ha origini extraterrestri. Ci sono alcune teorie, secondo cui il dna umano è stato mischiato con quello degli alieni, che lo dimostrano».