Sabrina Salerno: «La bellezza? Una gabbia. Il rapporto con gli uomini devastato da mio padre»

Forse sui social le è un po’ sfuggito di mano il gioco (certe foto su Instagram ricordano quelle hot, per molti indimenticabili, degli Anni Ottanta e Novanta), ma di sicuro a 54 anni Sabrina Salerno è in grande forma, piace a tutti - uomini e donne - ha l’agenda piena di impegni fino al maggio 2023. E ieri, per lanciare la prima puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone, lo show di Tv8 al via martedì 26 aprile, ha postato un video con ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati