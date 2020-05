Sacerdote «spara» l'acqua benedetta mantenendo la distanza di sicurezza

Una benedizione a distanza, nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla crisi Coronavirus. L'idea è venuta a padre Tim Pelc, di Detroit, nel Michigan, che in occasione della Pasqua, rigorosamente munito di mascherine e guanti, ha spruzzato l'acqua santa sui fedeli che passavano davanti a lui in auto servendosi di una pistola giocattolo. Le immagini, diventate virali, sono state condivise dalla stessa parrocchia di S. Ambrogio su Facebook, con tanto di spiegazione: «Adattandosi alla necessità di mantenere le distanze sociali, Sant'Ambrogio ha portato avanti la tradizione della benedizione dei cesti pasquali in stile drive-in. Sì, è padre Tim che usa una pistola a spruzzo piena di Acqua Santa!», si legge.

«L'idea di partenza era di fare qualcosa per i bambini della parrocchia», ha spiegato lo stesso parroco a BuzzFeed. «Erano pronti a trascorrere una Pasqua come non ne avevno mai avute nel passato, e quindi ho pensato: 'Cosa potremmo fare che rispetti tutti i protocolli del distanziamento sociale?'». Il parroco si è detto anche meravigliato della grande attenzione riservata dai social media alle immagini.

