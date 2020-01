Saldi troppo bassi per errore: «Tv a 30 euro anziché 439» e interviene la polizia

Saldi troppo bassi per errore, i clienti si infuriano e interviene la polizia: una vera e propria sommossa da parte dei clienti è avvenuta in un ipermercato Casinò di Montpellier, in Francia, nel sud del Paese. Per un errore, diversi articoli in salto sono stati esposti al pubblico con il prezzo mancante di uno zero: ad esempio per una tv che costava 439,99 euro, e che in saldo doveva essere venduta a 300 euro, il prezzo esposto era invece di 30 euro.

Un errore, di cui però la clientela voleva approfittare: decine di persone si sono riversate nel centro commerciale, non accettando poi le spiegazioni e le scuse del personale e rifiutandosi per ore di lasciare le casse dell'ipermercato. Perciò a calmare la furia dei clienti, che pretendevano di pagare il prezzo esposto, è intervenuta la polizia con decine di agenti.



Soldes : Géant Casino a affiché hier par erreur des écrans plats à 30,99€ au lieu de 439,99€, provoquant la cohue dans des hypermarchés de Montpellier et Nîmes. La police a dû faire évacuer des clients qui refusaient de quitter le magasin (@viaOccitanieTV). pic.twitter.com/abyCPTantU — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 9, 2020

Il regolamento in Francia impone al commerciante di vendere al prezzo esposto anche in presenza di un errore, a meno che il prezzo esposto non sia «manifestamente ridicolo» rispetto a quello reale. «I toni della discussione sono saliti in serata e nell'ipermercato si sono registrati impressionanti tafferugli», riporta il quotidiano locale Midi Libre. Tanto che la polizia, alle 21:30, è stata costretta ad evacuare i locali con la forza, operazione che è durata non meno di un'ora.

#Montpellier Le supermarché @geant_casino censé fermer à 21h30, est toujours ouvert. Les clients ne veulent pas quitter les lieux et payer leurs #produits au prix affiché. Des dizaines de #policiers sont sur place pour éviter les débordements. pic.twitter.com/PFvEAuJ7lR — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) January 8, 2020

