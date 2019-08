L'emozionante salvataggio del cane strappato alle fiamme dell'incendio a Gran Canaria

Mercoledì 21 Agosto 2019, 14:19

Il massiccio incendio boschivo all'isola Gran Canaria, Spagna, ha causato gravi danni alla natura e l'evacuazione di migliaia di persone. Tra i numerosi disagi e le importanti vittime ci sono anche numerosi animali.Un video della Guardia Civile mostra come durante l'evacuazione della zona Cruz de Tejeda, gli agenti hanno messo in salvo un cane completamente disidratato e praticamente incapace di muoversi.Nelle immagini sembra che l'animale beva dalla mano di uno degli agenti, mentre lo annusa affettuosamente.Questo, tuttavia, non è stato l'unico caso. Sono stati trovati altri cani, alcuni addirittura legati, mentre le fiamme si diffondevano velocemente.Più di 8.000 persone sono state allontanate dopo l'incendio della foresta che ha colpito Gran Canaria dal 17 agosto e che ha bruciato circa 10.000 ettari.