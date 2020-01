Bloccati da Facebook per aver denunciato i botti a tutela dei gatti: «Sistema assurdo»

Salvatore e Monica sono conosciuti sui social per la loro pagina facebook su cui postano messaggi di satira. Facebook però li blocca, per parecchi giorni. Motivo? Aver incitato a non sparare a Capodanno a tutela dei gatti. Una segnalazione che probabilmente è stata data da qualche utente.



«Eccoci ritornati – scrivono Salvatore e Monica – dopo essere stati bloccati da facebook per una nostra “battuta” contro i botti ed in difesa degli animali. Mandiamo un messaggio a chi ci ha segnalato, pensate ad altro». Salvatore e Monica ribadiscono il fatto che l’interpretazione del messaggio è stata totalmente fraintesa: «Il post, che concludeva con «non sparare…sparati», era sicuramente di impatto e doveva essere modificato, ma bloccare un messaggio “progresso” è sicuramente fuori luogo, soprattutto alla luce di ciò che di veramente violento vediamo sui social e che non viene mosso di una virgola».



Insomma l’intenzione era quella di sensibilizzare alla pericolosità oltre che ai traumi che i botti provocano ai gatti. Facebook però non si ferma qui e manda dei quesiti ai ragazzi: «Ci hanno chiesto se eravamo depressi e se avevamo bisogno dei loro psicologi – continua Salvatore – ci è sembrato surreale». Numerosi i messaggi social di sostegno. «Continueremo a denunciare attraverso la nostra satira – concludono Salvatore e Monica – non ci fermeremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA