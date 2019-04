Salvini e la tenera foto per il compleanno del figlio Federico: «Che la vita ti sorrida»

Un mondo di auguri per i suoi 16 anni al mio campione Federico, orgoglio del papà: che la vita ti sorrida😊 pic.twitter.com/1tYxmBjiK1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 3, 2019

Mercoledì 3 Aprile 2019, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 12:13

«Un mondo di auguri per i suoi 16 anni al mio campione Federico, orgoglio del papà: che la vita ti sorrida», con queste parole, accompagnate da tenera foto con in braccio il figlio appena nato, il vicepremier Matteo Salvini fa gli auguri al suo Federico che oggi compie 16 anni.Un giovane ministro dell'Interno, che all'epoca (era il 2003) aveva 30 anni ed era sposato con l'ex moglie Fabrizia Ieluzzi, che bacia la testa del figlio sorridente. L'immagine è stata pubblicata su Twitter e ha ricevuto tanti auguri dai suoi follower.Come avviene spesso sui social network, al fianco di messaggi positivi come «Sei un bravo papà» non sono mancati, pochi e isolati, commenti critici alla foto e insulti a Salvini: «I​l papà invece è vergogna per il figlio!!!! Tra poco gli italiani ti tireranno le uova e le monetine per aver riportato l'Italia in recessione».