Posta foto con dito medio a Salvini mentre dorme, lui replica: «Personcine educate». Sardina o fake?

Sardina vera o fake news? Lo scatto che immortala Matteo Salvini seduto in aereo mentre dorme, con una ragazza che si scatta un selfie facendo il dito medio, sta facendo il giro del web su Instagram e Facebook. E questo è un dato di fatto, visto che su chi sia la protagonista della foto qualche dubbio c'è. Già una decina i profili (questi fake) che scimmiottano il nome della sedicente "la_gotica_sweet" per accalappiare like e condivisioni, spacciandosi per qualcun altro. E anche l'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini, sembra aver preso la cosa seriamente.



«Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! - scrive Salvini sul suo profilo Facebook condividendo la foto incriminata - E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione». Un chiaro riferimento alle sardine. Si scatenano i social. I follower del leader leghista criticano la ragazza ritratta in foto. C'è chi la accusa di maleducazione, di stupidità, di mancanza di coraggio, di nullità. Dall'altro lato in molti ricordano le occasioni in cui fu proprio Salvini a utilizzare il dito medio. E non sono poche, dicono. Intanto ci sono alcuni siti antibufala che hanno preso a cuore la verifica dello scatto, ma soprattutto il fatto se la presunta autrice del selfie sia proprio una sardina.

