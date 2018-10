«Panino al salame e musica», la ricetta del ministro Salvini contro la tristezza della pioggia

Domenica 28 Ottobre 2018, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 14:20

Tristi per giornata di pioggia? Tranquilli, a tutto c'è rimedio. La soluzione per affrontare questa triste e nuvolosa domenica ce la suggerisce nientepopodimeno che il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier, infatti, per esorcizzare la tristezza di questa giornata si allieta con panino al salame e ascolta la sua classifica personale di cantanti preferiti, rigorosamente italiani. E la consiglia agli italiani postandola sul suo profilo Instagram augurando a tutti una «buona domnenica».