La corsa a piedi tra le montagne di Salvitelle per ricordare l'impresa dei pastori contro i francesi invasori

Lunedì 26 Agosto 2019, 14:41

Un uomo scalzo che corre tra i boschi, attraversando sentieri e cercando di battere i temibili avversari. Senza paura di ferirsi i piedi, senza timore di farsi del male: il tutto per devozione e per tradizione. La foto di Mario Scelza - talentuoso fotografo di Caggiano - cattura tutti gli aspetti della festa di San Sebastiano a Salvitelle. E racchiude cosa voglia dire la storica corsa a piedi. Una tradizione centenaria, quando gli abitanti di Salvitelle battevano nelle gare in montagna i soldati francesi: lo facevano correndo a piedi nudi. E centinaia di anni dopo lo rifanno i giovani, i meno giovani e i bambini di Salvitelle. Correre a piedi scalzi dalla cima della montagna fino alla chiesa Madre e poi bagnarsi i piedi nel vino e baciare la statua del sento. La corsa è affascinante, attesa, emozionante. I corridori del Santo arrivano alla fine del sentiero e vedono centinaia di persone ad attenderli, incitarli, applaudirli. Ed è adrenalina pura.Forse tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800 non era così il finale, ma la gioia della vittoria sì. Quella corsa senza paura da Serra San Giacomo, che nel 1791 fu campo di esercitazione dei fucilieri francesi da montagna, fino alla chiesa provoca gli stessi palpiti nei salvitellesi. I pastori del posto, legati alla Monarchia, per beffarsi dei soldati francesi gareggiavano con loro: ma mentre i francesi, prima d’intraprendere la scalata, si stringevano bene gli scarponi, i pastori di Salvitelle compivano ascesa e discesa del monte a piedi scalzi, tra la intricata e spinosa vegetazione del monte. E vincevano. E quello spirito è ancora ben presente in chi corre oggi e che nei piedi scalzi porta con sé dolore ma anche Storia e devozione.Per il quarto anno consecutivo ha vinto Francesco Brancato, seguito da Francesco Perretta e da Luciano Manzella.