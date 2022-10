Samantha Cristoforetti ferita nello spazio: cerotto sulla fronte. L'Esa spiega cosa le è successo

Gioviale, chiara e con un cerotto sulla fronte. Samantha Cristoforetti, comandante della Stazione spaziale internazionale è apparsa così nell'ultimo video su TikTok, in cui mentre spiegava cosa accade ad un oggetto nello spazio, un giroscopio, non si può far a meno di notare il volto con un vistoso cerotto.

Astrosamantha, abituata a ben altre imprese, non ha dato importanza a quello che le era successo, frutto di una medicazione, ma siccome erano tante le domande dei followers, è stata la stessa Agenzia Spaziale Europea, l'Esa, a fornire spiegazioni.

♬ Surf music of Teketeke Sound - HAKUROU @astrosamantha What happens when you spin a gyroscope in space?👀 A #gyroscope is basically a spinning wheel. If you make it spin even just a little bit with your fingers, you can see that it changes its behaviour a lot. If you spin it faster using a rope, you can see that even more. It does not want to change its orientation. Not only does not tumble, but it really wants to maintain the orientation of its spinning axis in space. This property is #gyroscopic rigidity and it’s used a lot in #spaceflight , for example, to maintain the orientation in space of #satellites . I used the gyroscopic rigidity for a little fun demonstration of what Space Station does as it flies around the Earth. Find out what happened! #MissionMinerva

«Ha solo preso una piccola botta ed è tutto a posto», la rassicurazione giunta dall'Esa, a poche ore dal rientro dell'astronauta italiana, prima donna al comando dell'Iss, che nella conferenza stampa della Nasa, ha detto quali sono le sue prossime priorità. «Spero di rivedere presto la mia famiglia, gli amici e di poter fare una bella doccia...al mio rientro vorrei godere della natura e degli ambienti naturali».

L'equipaggio Crew 4, di cui fa parte la Cristoforetti, insieme a Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins inizia le operazioni di rientro alle 14 italiane del 12 ottobre, fino all'ammaraggio previsto nell'arco delle prossime 17 ore. Prima del rientro, però, sempre su TikTok non poteva mancare un omaggio al geniale Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio, di cui Astrosamantha emulando la scena in cui la hostess della PanAm cammina in assenza di gravità grazie a delle scarpe di velcro.