Samara Challenge, che cos'è il gioco (pericoloso) che sta spopolando sul web e come fermarlo

Domenica 1 Settembre 2019, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 11:31

Si chiama Samara Challenge la sfida di fine estate che sta dilagando sul web e nelle strade. Il gioco dai risvolti pericolosi prende ispirazione da Samara Morgan, la protagonista del film horror “The Ring”, e consiste nell'aggirarsi per le strade - preferibilmente di notte - con una veste bianca e capelli (o parrucca) lunghi e scuri calati sul volto. Il look può completarsi con un coltello, che dovrebbe essere finto. Lo scopo? Spaventare i passanti e farsi riprendere in un video da pubblicare poi sui social.Gli avvistamenti di Samara sono stati segnalati soprattutto nel napoletano, dove la challenge ha avuto risvolti negativi: una ragazzina è stata picchiata a Gragnano, un'altra a Afragola. A Torre del Greco, la Samara ha tirato fuori un coltello creando il panico.La Samara Challenge, di per sè innocua, può trasformarsi in una trappola per gli stessi giocatori che rischiano di spaventare più del dovuto i passanti, con epiloghi che potrebbero rivelarsi drammatici. La soluzione? Non reagire d'impulso all'apparizione dei giocatori, il più delle volte ragazzini, e dire loro semplicemente di smetterla.