Samara Challenge, la bimba indemoniata presa a Centocelle ma è un fake

Martedì 3 Settembre 2019, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 13:45

Il mistero è svelato (o no?) Chi è che si aggira per le strade di mezza Italia con epiloghi non proprio felici - come è successo a Roma- dove la finta Samara, la ragazzina del film horror The Ring, è stata persino presa a calci? Un video, che sta girando in queste ore sul profilo Instagram di, giura di aver risolto il giallo del Samara Challenge, il folle gioco che quest'estate è sbarcato a Catania, Cagliari, Foggia. Arrivando anche nella Capitale. Anche se molti (e non a torto) gridano al fake.Dopo San Basilio dove un gruppo di ragazzi ha cercato di mandare via Samara a suon di calci, sui social compare un nuovo video che annuncia: «Presa Samara a Centocelle, ecco chi c'era dietro». Nel filmato si vede un uomo che indossa un lenzuolo bianco levarsi la lunga parrucca di capelli neri e mostrare finalmente la propria faccia. «Ma che è sta pagliacciata?», gli chiede qualcuno. «Aho sto a lavorà, me sto a fà il giro dell'Italia», dice la Samara coatta che in realtà altro non è che una faccia nota del web, romano, classe 1988, che da diversi anni si diverte a diffondere bufale sull’onda del risentimento popolare verso il tema del momento. Poteva mancare Samara? Vista l'identità del personaggio (già smascherato diverse volte per le sue trovate) c'è da giurare che si tratti dell'ennesima truffa e che Samara sia ancora in giro.Certo è che il gioco della bimba indemoniata sta diventando spaventoso davvero. Soprattutto per le conseguenze. A Barcellona, in provincia di Messina, un anziano si è sentito male per la paura. A Torre del Greco Samara ha impugnato persino un coltello. Il rischio è che i residenti possano avere reazioni violente (come già successo peraltro) verso chi spaventa in maniera così sciocca. E questa sì che sarebbe davvero una cosa stupida.