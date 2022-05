Samuel Peron, il grave lutto del ballerino: l'annuncio in tv

Assenza sospetta per Samuel Peron. Lo storico ballerino di 'Ballando con le stelle' sarebbe dovuto intervenire alla puntata odierna di 'Oggi è un altro giorno', ma a causa di un grave lutto è stato costretto a declinare l'invito di Serena Bortone.

Leggi anche > Luis Miguel, l'ipotesi choc sul cantante: «Morto assassinato da tre uomini e sostituito da un sosia»

APPROFONDIMENTI LA CARRIERA Ron, a “Oggi è un altro giorno” la carriera... IL DRAMMA Michele a Oggi è un altro giorno: «Ho perso una sorella... IL RACCONTO Laura Freddi a Oggi è un altro giorno, il retroscena su Paolo...

La mancata partecipazione dell'artista sembrava destinata a rimanere un mistero, finché la conduttrice, proprio sul finire del programm, non ha voluto rivolgere un abbraccio virtuale a Samuel Peron dando il triste annuncio della morte della madre, Gianna Costenaro, a cui il ballerino era molto legato.

«Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri» ha detto la giornalista, sottointendendo l'insorgere di una malattia che si sarebbe rivelata fatale per la donna. «Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te».