Martedì 18 Settembre 2018, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 21:14

NEW YORK - Immagini, parole e addirittura canzoni dalla 92esima edizione della “Feast of San Gennaro” di una Little Italy erosa dalle influenze di Chinatown, ma al tempo stesso fiera delle proprie radici.Dieci giorni di celebrazioni, più di un milione di visitatori e tutta, ma proprio tutta, l’energia firmata Napoli.