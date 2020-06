Live non è la D'Urso, Sandra Milo: «Ho chiesto a Conte di togliere l'IVA. Ecco cosa mi ha risposto»

Ultimo aggiornamento: 1 Giugno, 10:03

Dopo lo sciopero della fame, nei giorni scorsi, si è, per avere un incontro con il Premier Giuseppe Conte e parlare del futuro dei lavoratori autonomi. ASandra Milo ha raccontato com'è andato l'incontro.Da diverse settimaneè scesa in campo a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo che a causa dell'emergenza coronavirus si sono trovati in gravi difficolta economiche, prima con lo sciopero della fame, poi. Il Premier Giuseppe Conte ha ricevuto l'attriche che aha raccontato l'incontro: «Barbara - racconta Sandra Milo - Mi sono incatenata perché il Presidente mi aveva detto che mi avrebbe richiamata ma non l’ha fatto. Io lo capisco perché gli impegni erano tanti. Non mi ha ricevuto subito, credo che lui si sia preoccupato perché stavo sotto il sole, lui è stato molto gentile, quando mi ha visto ha spalancato le braccia e ha detto eccomi sono qua. Io ero lì per parlare dei lavoratori autonomi e delle partite IVA, mi ha promesso la massima attenzione. Non mi aspettavo di essere ricevuta, provo dell’ammirazione per lui e ha promesso di fare tutto il possibile per gli italiani». Sandra Milo ha poi raccontato a Barbara D'Urso la proposta che ha fatto al Premier: «, perchè noi non stiamo lavorando, e non solo noi dello spettacolo. Prima di uscire ho detto 'Presidente la ringrazio tantissimo se dovesse avere bisogno di me sono qua. Lui mi ha guardato, ha sorriso e mi ha detto che ha bisogno della mia allegria'».