Sandra Milo supera il terrore degli aghi e si vaccina: «Mi volto dall'altra parte per non guardare»

«Per la serie: ho il terrore degli aghi e mi volto dall'altra parte per non guardare» con queste parole Sandra Milo annuncia ai suoi fan, tramite un post Instagram, di aver ricevuto la sua dose di vaccino. La paura degli aghi non sarebbe dunque riuscita a fermare la sua volontà di sottoporsi al siero anti-Covid, «nel suo interesse e per il bene dell'intera collettività», ci tiene a sottolineare l'attrice 87enne.

Prenotata on line

Andata puntuale

Vinta la paura degli aghi

Prima dose #vaccino FATTA!

Ad accompagnare l'annuncio Instagram, una foto, in cui la Milo mostra l'esatto istante dell'iniezione ad opera di una sanitaria. Per lei maglia fucsia abbassata e mascherina ffp2 per restare in sicurezza. Non manca poi un doveroso tocco di eleganza, dato dalla brillante spilla a forma di libellula.

Ma per Sandra Milo il post diventa anche un'occasione per sensibilizzare il suo pubblico sull'importanza della vaccinazione. «Quando l'operatore sanitario ha esclamato "fatto" io ho chiesto, da fifona quale sono, "già finito?". Non ho sentito nulla. Invito tutti i soggetti che non soffrano di gravi forme allergiche o non siano immunodepressi o non siano donne in stato di gravidanza e/o in allattamento a sottoporsi, per senso civico e senza alcun timore, alla vaccinazione contro il covid-19 nel proprio interesse e per il bene dell'intera collettività» conclude.

